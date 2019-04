Erneut Fahrzeuge bei einem Autohaus beschädigt - Zeugen gesucht

Wie mit Meldung 453 vom 03.04.19 berichtet, wurden bereits am 31.03.19 zahlreiche Fahrzeuge auf dem Firmengelände durch Kratzer beschädigt. Nun wurden wieder sechs Pkw mit einem unbekannten Gegenstand massiv zerkratzt.

Insgesamt ist nun schon ein Sachschaden von weit über 100.000 Euro durch den oder die unbekannten Täter angerichtet worden.

Die Polizeiinspektion Nürnberg-Ost ermittelt in allen Beschädigungsfällen bei dem Autohaus. Eventuelle Zeugen, die in der Mittagszeit am 13.04.19 verdächtige Personen am Firmengelände beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise zu den Vorfällen geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0911 9195-0 zu melden.

Dieser Beitrag wird vom Polizeipräsidium Mittelfranken bereitgestellt. inFranken.de hat den Beitrag nicht redaktionell geprüft.

Original-Content von Polizeipräsidium Mittelfranken übermittelt durch news aktuell