Erlangen-Land: Täter nach Einbruch in Reiterhof ermittelt

Erlangen-Land (ots) - Wie mit Meldung 944 vom 11.07.2019 berichtet, waren in der Nacht vom 09. auf 10.07.2019 Unbekannte in einen Reiterhof im Schwanweg in Heroldsberg eingebrochen und hatten zahlreiche Sättel mitgenommen. Ein Tatverdächtiger konnte nun ermittelt werden.