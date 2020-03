Erlangen-Land vor 1 Stunde

Erlangen-Land: Einbruch in Einfamilienhaus - Zeugensuche

Erlangen-Land (ots) - Unbekannte Einbrecher drangen in der Nacht von Samstag auf Sonntag (29.02./01.03.2020) in ein freistehendes Einfamilienhaus in Kalchreuth ein. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.