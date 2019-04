Nürnberg vor 1 Stunde

Einsatz wegen Ruhestörung endete in Polizeigewahrsam

Nürnberg (ots) - Am Montagabend (15.04.2019) kam es aufgrund überlauter Musik zu einem Polizeieinsatz in einer Wohnung im Nürnberger Stadtteil St. Leonhard. Die Polizeibeamten wurden in der Wohnung bespuckt und mit einem Messer bedroht.