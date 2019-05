Einbrüche aus dem Jahr 2016 scheinen geklärt

Die Unbekannten verschafften sich über Fenster oder Türen Zutritt zu mehreren Anwesen in der Nürnberger Kettelersiedlung, der Nürnberger Südstadt, im Nürnberger Osten und in Herzogenaurach. Aus den Anwesen entwendeten die bislang Unbekannten Bargeld und Schmuck im Wert von mehreren Tausend Euro. In allen Fällen kam die Spurensicherung vor Ort.

Mehrere an den verschiedenen Tatorten gesicherte Spuren führten nun zu einem 27-jährigen Tatverdächtigen. Er steht im Verdacht, an mindestens 15 Einbrüchen beteiligt gewesen zu sein. Der Mann befindet sich derzeit wegen eines anderen Falles in Untersuchungshaft.

Die Ermittler des zuständigen Fachkommissariats der Nürnberger Kriminalpolizei prüfen derzeit, ob der 27-Jährige weitere Einbrüche begangen hat.

