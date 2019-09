Einbruchsversuch in Einfamilienhaus - Zeugen gesucht

Zwischen 22:00 Uhr am Sonntag und 16:30 Uhr am Dienstag versuchten der oder die unbekannten Einbrecher, die Balkontüre des Hauses in der Ansbacher Straße aufzuhebeln, was ihnen jedoch nicht gelang. Möglicherweise wurden die Täter gestört und flüchteten unerkannt. An der Balkontür hinterließen sie einen Sachschaden von etwa 500 Euro.

Die Ansbacher Kripo hat die Ermittlungen übernommen und bittet eventuelle Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Fahrzeuge oder Personen beobachtet haben oder sonst Hinweise geben können, sich mit dem Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 0911 2112-3333 in Verbindung zu setzen.

