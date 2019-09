Nürnberg vor 1 Stunde

Einbruch scheiterte - Zeugenaufruf

Nürnberg (ots) - In der Nacht vom 03.09. auf den 04.09.2019 versuchte ein bisher unbekannter Täter, in ein Juweliergeschäft in der Nürnberger Innenstadt einzubrechen. Die Kriminalpolizei Nürnberg bittet um Zeugenhinweise.