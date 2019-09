Nürnberg vor 38 Minuten

Einbruch misslang - Tatverdächtiger festgenommen

Nürnberg (ots) - Ein junger Mann (20) versuchte in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (17./18.09.2019) in ein Einfamilienhaus in Sündersbühl einzubrechen. Die Polizei nahm in daraufhin vorläufig fest.