Ansbach vor 18 Minuten

Einbruch in zwei Lagerhallen - Zeugen gesucht

Ansbach (ots) - Am vergangenen Wochenende (31.08.19 - 02.09.19) brachen Unbekannte in zwei benachbarte Lagerhallen in der Adalbert-Pilipp-Straße ein. Die Polizei sucht Zeugen.