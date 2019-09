Nürnberg vor 1 Stunde

Einbruch in Wohnung - Zeugen gesucht

Nürnberg (ots) - Am Mittwochabend (18.09.2019) brach ein Unbekannter in ein Mehrfamilienhaus in der Nürnberger Südstadt ein. Die Kriminalpolizei sucht Zeugen. Gegen 20:30 Uhr hörte die Bewohnerin einer Wohnung in der Hermundurenstraße ein lautes Geräusch und sah sich in der Wohnung um. Im Schlafzimmer stand ihr dann ein fremder Mann gegenüber. Der Mann flüchtete sofort aus der Wohnung, die Geschädigte verständigte die Polizei. Nach bislang vorliegenden Erkenntnissen gelangte der Tatverdächtige über die gekippte Balkontür in die Wohnung, während die Bewohner im Wohnzimmer fern sahen.