Roth vor 44 Minuten

Einbruch in Wohnung eines Mehrfamilienhauses - Zeugen gesucht

Roth (ots) - Gestern Nachmittag (15.07.2019) ereignete sich ein Einbruch in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in Roth. Die Polizei bittet in diesem Zusammenhang um Zeugenhinweise.