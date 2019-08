Neustadt an der Aisch vor 51 Minuten

Einbruch in Tankstelle - Kriminalpolizei sucht Zeugen

Neustadt an der Aisch (ots) - Bislang unbekannte Täter brachen in der Nacht zum Freitag (02.08.2019) in eine Tankstelle in Gerhardshofen (Lkrs. Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim) ein. Die Kriminalpolizei bittet um Hinweise.