Altdorf vor 4 Stunden

Einbruch in Supermarkt - Zeugenaufruf

Altdorf (ots) - In der Nacht von Montag auf Dienstag (14.-15.10.2019) brach ein unbekannter Täter in einen Supermarkt in Leinburg (Lkrs. Nürnberger Land) ein. Die Kriminalpolizei Schwabach bittet in dieser Angelegenheit um Zeugenhinweise.