Einbruch in Rathaus der Stadt Erlangen - Tatverdächtiger wurde festgenommen

Der zunächst Unbekannte verschaffte sich über ein Fenster Zugang zu den Räumlichkeiten des Bürgeramts am Rathausplatz. Im Inneren des Gebäudes brach er weitere Türen auf und verursachte hierdurch Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro.

Der Spurensicherung der Erlanger Kriminalpolizei gelang es DNA-Spuren zu sichern, welche einem 50-jährigen Tatverdächtigen zuzuordnen waren. Da der Tatverdächtige unbekannten Aufenthalts war, erließ ein Ermittlungsrichter Haftbefehl gegen den Mann.

Nun konnte der 50-Jährige in Dortmund festgenommen und in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert werden. Nach bisherigem Ermittlungsstand wird der Mann verdächtigt, weitere Einbrüche, unter anderem in Nürnberg, begangen zu haben. Gegen ihn wurden entsprechende Ermittlungsverfahren eingeleitet.

