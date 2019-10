Einbruch in Gebäude der Stadt Erlangen

Die Einbrecher öffneten gewaltsam zwischen 22:00 Uhr (Di) und 06:00 Uhr (Mi) die Haupteingangstüre zu dem Anwesen in der Luitpoldstraße 45. Im Inneren des Gebäudes drangen die Unbekannten in ein Büro ein und entwendeten daraus einen Tresor mit mehreren hundert Euro Bargeld. Der entstandene Sachschaden am Gebäude ist noch Gegenstand der kriminalpolizeilichen Ermittlungen.

Die Kriminalpolizei Erlangen führte am Tatort eine Spurensicherung durch. Die weiteren Ermittlungen werden nun vom Fachkommissariat für Einbruchsdelikte übernommen. Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen, die im Tatzeitraum im Bereich der Luitpoldstraße aufgefallen sind, nimmt die Kriminalpolizei unter der Rufnummer 0911 2112-3333 entgegen.

