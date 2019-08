Einbruch in Gaststätte scheint schnell geklärt

Im Zeitraum zwischen 21:00 Uhr (Sonntag) und 11:00 Uhr (Mittwoch) brach der damals Unbekannte in eine Gaststätte in der Hafenstraße ein und entwendete Getränke in geringem Wert. Der Sachschaden, den er verursachte, beläuft sich auf mehrere hundert Euro.

Auf Grund einer Verletzung, die sich der Täter am Tatort zugezogen hatte, konnte das zuständige Fachkommissariat der Kriminalpolizei Fürth Blutspuren sichern. Diese führten nun zu einem 16-Jährigen, der dringend verdächtig ist, den Einbruch begangen zu haben.

Die weiteren Ermittlungen hat das Fachkommissariat für Einbruchdiebstahl der Kriminalpolizei Fürth übernommen. Die Beamten leiteten ein entsprechendes Verfahren gegen den Jugendlichen ein.

Alexandra Federl/n

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelfranken Präsidialbüro - Pressestelle Richard-Wagner-Platz 1 D-90443 Nürnberg E-Mail: pp-mfr.pressestelle@polizei.bayern.de

Erreichbarkeiten: Montag bis Donnerstag 07:00 bis 17:00 Uhr Telefon: +49 (0)911 2112 1030 Telefax: +49 (0)911 2112 1025

Dieser Beitrag wird vom Polizeipräsidium Mittelfranken bereitgestellt. inFranken.de hat den Beitrag nicht redaktionell geprüft.

Original-Content von Polizeipräsidium Mittelfranken übermittelt durch news aktuell