Ansbach vor 39 Minuten

Einbruch in Gastronomiebetrieb - Tatverdächtiger wurde ermittelt

Ansbach (ots) - In der Nacht von Donnerstag (01.08.2019) auf Freitag (02.08.2019) brach ein zunächst Unbekannter in einen Gastronomiebetrieb in der Ansbacher Innenstadt ein. Die Ansbacher Kriminalpolizei konnte nun einen Tatverdächtigen ermitteln.