Gunzenhausen vor 1 Stunde

Einbruch in Freibad - Zeugen gesucht

Gunzenhausen (ots) - Bislang unbekannte Täter brachen am frühen Sonntagmorgen (28.07.2019) in die Geschäftsräume eines Freibades in Gunzenhausen ein. Die Kriminalpolizei Ansbach ermittelt und bittet um Zeugenhinweise.