Einbruch in Feuerwehrhaus - Kriminalpolizei sucht Zeugen

Zwischen Sonntagabend (22.09.2019) 18:45 Uhr und Montagmorgen (23.09.2019) 07:30 Uhr brachen die Täter ein Fenster der Freiwilligen Feuerwehr Moosbach auf und verschafften sich gewaltsam Zugang zur Garagenhalle. Die Unbekannten entwendeten feuerwehrspezifisches Werkzeug und verschwanden.

Zeugen, welche verdächtige Fahrzeuge oder Personen wahrgenommen haben oder Hinweise geben können, die mit dem Einbruch in das Feuerwehrhaus Moosbach in Zusammenhang stehen könnten, werden gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst Mittelfranken unter der Telefonnummer 09 11 2112 - 3333 in Verbindung zu setzen.

