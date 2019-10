Dinkelsbühl vor 1 Stunde

Einbruch in Einfamilienhaus - Zeugensuche

Dinkelsbühl (ots) - In den frühen Morgenstunden brachen gestern (16.10.19) Unbekannte in ein Einfamilienhaus in Dürrwangen (Lkrs. Ansbach) ein. Die Polizei sucht Zeugen.