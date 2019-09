Hersbruck vor 32 Minuten

Einbruch in Einfamilienhaus - Zeugen gesucht

Hersbruck (ots) - Am Samstagnachmittag (31.08.19) brachen Unbekannte in ein freistehendes Einfamilienhaus in Krottensee, einem Ortsteil von Neuhaus an der Pegnitz, ein. Die Polizei sucht Zeugen.