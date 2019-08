Neustadt/Aisch vor 53 Minuten

Einbruch in Einfamilienhaus - Zeugen gesucht

Neustadt/Aisch (ots) - Unbekannte brachen am Wochenende in ein Einfamilienhaus in Langenfeld (Lkrs. Neustadt/Aisch - Bad Windsheim) ein. Die Polizei sucht Zeugen.