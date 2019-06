Herzogenaurach vor 5 Stunden

Einbruch in eine Spielhalle - Zeugen gesucht

Herzogenaurach (ots) - Am frühen Montagmorgen (03.06.2019) brachen unbekannte Täter in eine Spielhalle in Herzogenaurach (Lkrs. Erlangen-Höchstadt) ein. Die Kriminalpolizei bittet um Hinweise.