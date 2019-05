Einbruch in ein Fahrradgeschäft - Kriminalpolizei sucht Zeugen

Im Zeitraum von 17:00 Uhr (Montag) bis 07:00 Uhr (Dienstag) verschafften sich die Einbrecher gewaltsam Zugang zu dem Geschäft am Marktplatz. Die Unbekannten durchwühlten das Fachgeschäft und erbeuteten mehrere Rennräder im Wert von knapp 12.000 Euro. Zeitgleich hinterließen sie einen Sachschaden von gut 500 EUR. In Bechhofen (Lkrs. Roth) wurde am Dienstagabend (21.05.2019) ein Teil der Beute aufgefunden. Ein aufmerksamer Zeuge entdeckte das versteckte Diebesgut in einem Waldstück an der Neumühler Straße, auf Höhe der dortigen Sandgrube.

Das Fachkommissariat der zuständigen Kripo Schwabach sicherte die Spuren am Tat- und Auffindeort. Zeugen, welche verdächtige Wahrnehmungen an den beiden Orten gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst Mittelfranken unter der Telefonnummer 0911 2112-3333 in Verbindung zu setzen.

