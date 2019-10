Einbruch in drei Baucontainer - Zeugen gesucht

Zwischen 17:00 Uhr am Mittwoch und 07:00 Uhr am Donnerstag hatten der oder die unbekannten Täter die Schlösser der Container Am Kirchweg 2 im Ortsteil Großenried aufgezwickt und daraus diverse Baumaschinen im Gesamtwert von über 20.000 Euro entwendet. Der oder die Täter flüchteten mit ihrer Beute unerkannt.

Die Ansbacher Kriminalpolizei bittet Zeugen, die zur Tatzeit Verdächtiges beobachtet haben oder sonst Hinweise geben können, sich beim Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 0911 2112-3333 zu melden.

