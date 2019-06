Neustadt an der Aisch vor 21 Stunden

Einbruch in Bäckerei - Zeugen gesucht

Neustadt/Aisch (ots) - In den frühen Morgenstunden brachen am Samstag (01.06.19) Unbekannte in eine Bäckereifiliale in Diespeck ein. Die Polizei sucht Zeugen.