Treuchtlingen vor 38 Minuten

Einbruch in Altmühltherme - Zeugen gesucht

Treuchtlingen (ots) - In der Nacht von Sonntag auf Montag (29./30.09.19) brachen Unbekannte in die Baustelle in der Altmühltherme ein. Die Polizei sucht Zeugen.