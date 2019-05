Nürnberg vor 36 Minuten

Einbruch im Bürgeramt Süd in Nürnberg - Zeugenaufruf

Nürnberg (ots) - Bisher noch unbekannte Täter brachen in den vergangenen Tagen in das Bürgeramt Süd in Nürnberg-Katzwang ein. Die Kriminalpolizei bittet um Zeugenhinweise.