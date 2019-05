LKR Erlangen-Höchstadt vor 1 Stunde

Einbrecher waren aktiv

Erlangen-Höchstadt (ots) - In den frühen Montagmorgenstunden (27.05.2019) brachen Unbekannte in zwei Einfamilienhäuser in Heroldsberg (Lkrs. Erlangen-Höchstadt) ein. Die Kriminalpolizei bittet um Zeugenhinweise.