Westmittelfranken vor 11 Minuten

Einbrecher in Ansbach und Wittelshofen aktiv - Zeugen gesucht

Westmittelfranken (ots) - Unbekannte Einbrecher versuchten am vergangenen Wochenende (Lkrs. Ansbach) in ein Einfamilienhaus in Wittelshofen einzubrechen und drangen in ein weiteres in Ansbach ein. Die Kriminalpolizei Ansbach bittet um Zeugenhinweise.