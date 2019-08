Nürnberg vor 1 Stunde

Dreiste Diebe im Hotel

Nürnberg (ots) - Am frühen Sonntagmorgen (04.08.2019) traten in einem Nürnberger Hotel am Bahnhof zwei mutmaßliche Diebe auf. Angestellten und der Polizei gelang es letztlich, eine Tatverdächtige festzunehmen.