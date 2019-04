Drei Personen bei Frontalzusammenstoß schwer verletzt - Schwer verletzter Fahrer verstorben

Der 21-jährige Fahrer und der 22-jährige Beifahrer des in Richtung Lauf an der Pegnitz fahrenden Fahrzeugs, beide aus dem Landkreis Nürnberger Land, wurden mit dem Verdacht auf lebensgefährliche Verletzungen in umliegende Krankenhäuser verbracht. Auch der 43-jährige Fahrer des entgegenkommenden Transporters, der sich alleine im Fahrzeug befand, erlitt schwere Verletzungen.

Der 21-Jährige erlag in den Morgenstunden des 12.04.2019 seinen Verletzungen.

