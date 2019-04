Doppelhaushälfte geriet in Brand

Gegen 17:00 Uhr wurde der Einsatzzentrale Mittelfranken mitgeteilt, dass eine Doppelhaushälfte in Penzendorf aus noch nicht geklärter Ursache in Brand geriet. Beim Eintreffen der alarmierten Feuerwehren stand das Haus bereits in Vollbrand.

Die Löscharbeiten dauerten bis circa 18:00 Uhr an. Hierbei gelang es den eingesetzten Feuerwehren das Übergreifen des Feuers auf das Nachbargebäude zu verhindern. Der 64-jährige Bewohner des Hauses zog sich bei dem Versuch das Feuer selbst zu löschen glücklicherweise nur eine leichte Rauchgasintoxikation zu und wurde vor Ort medizinisch versorgt. Weitere Personen kamen nicht zu Schaden.

