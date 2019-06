Nürnberg vor 1 Stunde

Diskothekenbesucherinnen durch Stiche verletzt - weitere Geschädigte und Zeugen gesucht

Nürnberg (ots) - Bereits am 08.06.2019 soll es nach dem Besuch einer Diskothek in Nürnberg zu mehreren gefährlichen Körperverletzungen an drei Besucherinnen gekommen sein. Die Polizei schließt nicht aus, dass es weitere Geschädigte gibt.