Dinkelsbühl / Rothenburg ob der Tauber: Sicherheitswacht tritt ihren Dienst an - Einladung an Pressevertreter

Am Montag (16.12.2019) treten insgesamt sechs Mitarbeiter der neu errichteten Sicherheitswachten der Städte Dinkelsbühl und Rothenburg ob der Tauber erstmals ihren Dienst an. Die Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung ist gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Die ehrenamtlichen Mitglieder der Sicherheitswacht helfen, das Sicherheitsgefühl der Bürgerinnen und Bürger in Bayern zu stärken. Ihre Präsenz in den Städten und Gemeinden soll vor allem Vandalismus sowie anderen Ordnungsstörungen entgegenwirken.

Zur Einführung der neuen Sicherheitswacht laden der Leiter der Polizeiinspektion Dinkelsbühl, Herr EPHK Peter Wack, der Dienststellenleiter der Polizeiinspektion Rothenburg ob der Tauber, Herr EPHK Stefan Schuster, der Oberbürgermeister der Stadt Dinkelsbühl, Herr Dr. Christoph Hammer sowie der Oberbürgermeister der Stadt Rothenburg ob der Tauber, Herr Walter Hartl zu einem Pressegespräch am Dinkelsbühler Weihnachtsmarkt ein.

Interessierte Medienvertreter werden gebeten sich

am Montag, 16.12.2019, bis 15:55 Uhr am Eingang des Weihnachtsmarktes Martin-Luther-Straße / Einmündung Spitalhof in Dinkelsbühl

einzufinden.

An einem Stand des Weihnachtsmarktes stellen die Dienststellenleiter und die Oberbürgermeister die Mitglieder und den Aufgabenbereich der neu errichteten Sicherheitswachten vor und stehen für Fragen zur Verfügung. Im Anschluss werden Angehörige der Dinkelsbühler Sicherheitswacht ihren ersten Streifengang über den Weihnachtsmarkt durchführen.

Dieser Beitrag wird vom Polizeipräsidium Mittelfranken bereitgestellt. inFranken.de hat den Beitrag nicht redaktionell geprüft.

Original-Content von Polizeipräsidium Mittelfranken übermittelt durch news aktuell