Im oben genannten Zeitraum ereigneten sich in mindestens 18 Fällen Sachbeschädigungen an Pkw- und Schaufensterscheiben in den Stadtgebieten Dinkelsbühl und Feuchtwangen. An allen Tatorten stellte die Polizei fest, dass die beschädigten Scheiben kleine runde Löcher aufwiesen. Möglicherweise wurden die Beschädigungen durch den Beschuss mit einer bislang unbekannten Waffe verursacht.

Im Verlauf der bisherigen Ermittlungen und des ständigen Informationsaustauschs der benachbarten Dienststellen wurde festgestellt, dass sich seit dem 01.04.2020 in Baden-Württemberg (überwiegend im Bereich Aalen und Ellwangen) circa 20 ähnlich gelagerte Sachbeschädigungen ereigneten.

Das zuständige Fachkommissariat der Ansbacher Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, welche verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder selbst in ähnlicher Weise geschädigt wurden, sich mit dem Kriminaldauerdienst Mittelfranken unter der Telefonnummer 0911 2112-3333 in Verbindung zu setzen.

Dieser Beitrag wird vom Polizeipräsidium Mittelfranken bereitgestellt. inFranken.de hat den Beitrag nicht redaktionell geprüft.

Original-Content von Polizeipräsidium Mittelfranken übermittelt durch news aktuell