Nürnberg vor 1 Stunde

Dieb von Anwohner ertappt und geflüchtet - Kriminalpolizei sucht Zeugen

Nürnberg (ots) - Am vergangenen Donnerstag (03.10.2019) brach ein bislang unbekannter Täter in eine Tiefgarage in Nürnberg-Langwasser ein und flüchtete, nachdem er von einem Zeugen entdeckt wurde. Die Kriminalpolizei Nürnberg bittet um Zeugenhinweise.