Busfahrer angegriffen und geflüchtet - Zeugenaufruf

Der Linienbus der Verkehrsaktiengesellschaft (VAG) hielt gegen 13:00 Uhr im Bereich des Nürnberger Hafens an der Bushaltestelle Hamburger Straße. Ein bislang unbekannter Mann stieg in den Bus ein und geriet aus noch nicht geklärter Ursache mit dem Fahrer in Streit. Im Verlauf des Streits schlug er den Busfahrer und versprühte Pfefferspray im Bus. Hierdurch wurden der Fahrer und ein weiterer Fahrgast leicht verletzt.

Der Unbekannte flüchtete daraufhin in Richtung der Feuerwache. Der Mann wird wie folgt beschrieben:

Circa 25 Jahre alt, circa 190 cm groß, kräftige bis stämmige Figur (über 100 kg), gebräunte Haut, sprach deutsch ohne erkennbaren Akzent, er hatte kurze schwarze Haare und war mit einem blauen kurzen Hemd sowie einer schwarzen Hose bekleidet. Außerdem führte er einen schwarzen Rucksack mit sich.

Personen, welche Hinweise auf den unbekannten Täter machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Nürnberg-Süd unter der Telefonnummer 0911 94820 oder dem Polizeinotruf 110 in Verbindung zu setzen.

