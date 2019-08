Buntmetalldiebe waren unterwegs - Kriminalpolizei sucht Zeugen

Die unbekannten Täter verschafften sich im Zeitrauem zwischen 15:00 Uhr am Freitag und 10:00 Uhr am Montag gewaltsam Zutritt auf ein Firmengelände in der Straße Am Pestalozziring. Von dort entwendeten sie Kupferkabel im Wert von etwa 5.000 Euro und konnten unerkannt entkommen. Der Sachschaden, den sie verursachten, beläuft sich auf mehrere hundert Euro.

Das Fachkommissariat für Spurensicherung der Kriminalpolizei Erlangen übernahm erste kriminalpolizeiliche Maßnahmen am Tatort. Die weiteren Ermittlungen hat das Fachkommissariat für Einbruchdiebstahl der Kriminalpolizei Erlangen übernommen. Die Beamten bitten um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0911 2112-3333.

Alexandra Federl/n

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelfranken Präsidialbüro - Pressestelle Richard-Wagner-Platz 1 D-90443 Nürnberg E-Mail: pp-mfr.pressestelle@polizei.bayern.de

Erreichbarkeiten: Montag bis Donnerstag 07:00 bis 17:00 Uhr Telefon: +49 (0)911 2112 1030 Telefax: +49 (0)911 2112 1025

Dieser Beitrag wird vom Polizeipräsidium Mittelfranken bereitgestellt. inFranken.de hat den Beitrag nicht redaktionell geprüft.

Original-Content von Polizeipräsidium Mittelfranken übermittelt durch news aktuell