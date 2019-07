Treuchtlingen vor 18 Minuten

Brand in Lagerhalle - Zeugenaufruf

Treuchtlingen (ots) - In den frühen Dienstagmorgenstunden (16.07.2019) geriet ein Holzstoß in einer Lagerhalle im Gemeindegebiet Pappenheim (Lkrs. Weißenburg-Gunzenhausen) in Brand. Die Polizei geht von Brandstiftung aus und bittet um Zeugenhinweise.