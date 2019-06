Brand in einer Firma in Abenberg - Eine Person leicht verletzt

Gegen 11:15 Uhr fing aus bislang ungeklärter Ursache eine Maschine der Firma in der Spalter Straße Feuer und geriet in Brand. Beim Versuch eines Mitarbeiters, den Brand schnell zu löschen, verletzte sich dieser leicht. Er wurde vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht.

Die umliegenden Freiwilligen Feuerwehren hatten den Brand schnell gelöscht, so dass es glücklicherweise keine weiteren Verletzten zu beklagen gibt.

Die Höhe des entstandenen Sachschadens beläuft sich auf etwa 100 000 Euro.

Das Fachkommissariat der Kriminalpolizei Schwabach hat die Ermittlungen zur Klärung der Brandursache aufgenommen.

