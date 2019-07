Brand im Seniorenheim

Beim Eintreffen von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst in der Stiftsstraße kurz nach 17:30 Uhr quoll Rauch aus dem Fenster eines Zimmers im 2. Obergeschoss. Zur Brandbekämpfung waren die Freiwilligen Feuerwehren aus Altenberg, Oberasbach, Zirndorf, Wintersdorf und Cadolzburg eingesetzt. Aktuell dauert die Evakuierung der Bewohner durch über 80 Rettungskräfte noch an. Die Unterbringung erfolgt bis zur Rückkehr in das Seniorenheim vorübergehend in der Turnhalle eines nahe gelegenen Gymnasiums.

Streifen der Polizeiinspektionen Stein, Fürth und Zirndorf übernahmen Lotsungen und sperrten die umliegenden Straßen, um den reibungslosen Einsatz von Feuerwehr und Rettungsdienst zu gewährleisten. Der Kriminaldauerdienst Mittelfranken kam zu ersten Inaugenscheinnahme vor Ort. Eine nähere Bezifferung des Sachschadens liegt aktuell noch nicht vor.

Die Fürther Kriminalpolizei wird die weiteren Ermittlungen zur Brandursache übernehmen. / Robert Sandmann

