Stein vor 37 Minuten

Brand im Seniorenheim - Ursache ermittelt

Stein (ots) - Wie berichtet (Meldung 952 vom 13.07.2019) brach am Samstagabend (13.07.2019) in einem Seniorenheim im Oberasbacher Ortsteil Altenberg (Lkr. Fürth) ein Brand aus. Über 70 Pflegeheimbewohner kamen vorübergehend in der Turnhalle eines benachbarten Gymnasiums unter, sechs Bewohner wurden mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung ambulant in Kliniken behandelt.