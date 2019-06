Erlangen 13.06.2019

Brand eines Bürogebäudes - ohne Verletzte

Erlangen (ots) - Am 13.06.219 brach in einem leerstehenden Bürogebäude in Erlangen-Eltersdorf ein Brand aus. Verletzt wurde hierbei niemand. Kurz vor 14:00 Uhr wurde ein Brand in der Weinstraße in Erlangen gemeldet. Bei Eintreffen der Feuerwehr stand der Dachstuhl des leerstehenden Bürogebäudes in Flammen. Bei Ausbruch des Brandes befanden sich keine Personen im Haus. Umliegende Gebäude bzw. Personen waren zu keinem Zeitpunkt gefährdet. Der Brand wurde durch die Feuerwehr Erlangen gelöscht. Vor Betreten des Gebäudes muss eine etwaige Einsturzgefahr durch einen Statiker geprüft werden. Zur Brandursache können derzeit noch keine Angaben gemacht werden. Nach aktueller Spurenlage scheint ein technischer Defekt auszuscheiden. Die Höhe des Sachschadens ist unbekannt. Das Fachkommissariat der Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.