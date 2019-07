Schwabach vor 1 Stunde

Brand einer landwirtschaftlichen Lagerhalle

Schwabach (ots) - Am Samstagabend (29.06.2019) brach in einer Lagerhalle in Rohr (Lkrs. Roth) aus bislang ungeklärter Ursache ein Brand aus. Nach aktuellen Erkenntnissen wurde niemand verletzt.