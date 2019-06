Lauf an der Pegnitz vor 2 Stunden

Bewusstloses Kind aus Wasser gerettet - Kriminalpolizei sucht Zeugen

Lauf an der Pegnitz (ots) - Am Dienstagnachmittag (18.06.2019) wurde in einem Freibad in Röthenbach an der Pegnitz (Lkrs. Nürnberger-Land) ein bewusstloses Kind von Badegästen aus dem Wasser gerettet. Die Kriminalpolizei sucht Zeugen.