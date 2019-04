Erlangen vor 1 Stunde

Bewaffneter Überfall auf Ladengeschäft in Erlangen - Mutmaßlicher Täter in Haft

Erlangen (ots) - Wie mit Meldungen 454, 460 und 464 berichtet, überfiel am 04.04.2019 ein bislang Unbekannter ein Ladengeschäft in Erlangen-Büchenbach. Die Kriminalpolizei Erlangen ermittelte nun einen Tatverdächtigen. Er sitzt in Haft.