Betriebsunfall in Lagerhalle - Arbeiter schwer verletzt

Der Unfall ereignete sich gegen 11:30 Uhr im Lager eines Importhandels in der Norisstraße. Ein 22-jähriger Lagerist war bei Arbeiten an einem Gerüst von diesem gestürzt und schwer verletzt worden. Die Kopfverletzungen wurden zunächst als lebensgefährlich eingestuft und der 22-Jährige in ein Krankenhaus eingeliefert. Zwischenzeitlich befindet sich der verletzte Arbeiter nicht mehr in Lebensgefahr.

Die Kriminalpolizei Schwabach hat die Ermittlungen zur Klärung der genauen Unfallursache aufgenommen.

Dieser Beitrag wird vom Polizeipräsidium Mittelfranken bereitgestellt. inFranken.de hat den Beitrag nicht redaktionell geprüft.

Original-Content von Polizeipräsidium Mittelfranken übermittelt durch news aktuell