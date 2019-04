Bei Verkehrsunfall tödlich verletzt

Kurz vor 07:00 Uhr fuhr ein 24-jähriger Mann mit einem Opel Corsa auf der Staatsstraße 2225 von Oberrödel in Richtung Unterrödel (Lkrs. Roth). In einer Linkskurve kam er aus noch ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Dabei erlitt er so schwere Verletzungen, dass er trotz Reanimation durch einen Notarzt noch an der Unfallstelle verstarb.

