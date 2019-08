Bei Streitigkeiten Unbeteiligte verletzt

Die insgesamt vier Beteiligten (zwei gegen zwei) gerieten bereits in einem Fitnessstudio in der Färberstraße aus noch unbekannten Gründen in Streit. Als sie gegen 21:00 Uhr das Studio verließen, eskalierte die Situation auf der Straße. Neben verbalen Ausfälligkeiten kam es auch zu Handgreiflichkeiten. Am Ende holten sich die beiden Haupttatverdächtigen (24 und 29) von der Freifläche eines Lokals in unmittelbarer Nähe zwei Bierkrüge und warfen sie auf ihre Kontrahenten. Die Krüge verfehlten zwar ihr ursprüngliches Ziel, trafen aber drei unbeteiligte Passanten. Sie wurden leicht verletzt. Auch einer der beiden anderen Männer (26) warf ein Cocktailglas in Richtung seiner Gegner.

Am Ende mussten Beamte der PI Nürnberg-Mitte die Streithähne trennen und beruhigen. Die Ermittlungen laufen nun u.a. wegen des Verdachts der versuchten gefährlichen Körperverletzung.

Bert Rauenbusch/n

